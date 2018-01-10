В Лапландии построили отель для фанатов "Игры престолов"

Delfi Turgid
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В Лапландии построили отель для фанатов "Игры престолов"
Foto: laplandhotels.com

В Лапландии построили отель Ice, декорированный в стиле популярного сериала "Игра престолов". Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Hypebeast, большая часть обстановки в нем выполнена из льда.

В отеле оборудовано порядка 30 номеров, каждый из которых выполнен в индивидуальном стиле. Например, там есть Железный трон и часть Зала ликов, как в Браавосе. Ночь в таком отеле будет стоить от 264 долларов (15 тысяч рублей). В качестве развлечения гостям также предлагают покататься на собачьих упряжках, лыжах или поучиться вырезать ледяные скульптуры.

"Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Создатели фэнтезийной саги планируют выпустить пять спин-оффов. Новый сезон выйдет на экраны предположительно в 2019 году.

A post shared by Sirpa Kosola (@sirpakosola) on Jan 7, 2018 at 10:47am PST

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Delfi Turgid

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