В Лапландии построили отель для фанатов "Игры престолов"

В Лапландии построили отель Ice, декорированный в стиле популярного сериала "Игра престолов". Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Hypebeast, большая часть обстановки в нем выполнена из льда.

A post shared by SnowVillage (@snowvillagefinland) on Jan 8, 2018 at 11:54pm PST



В отеле оборудовано порядка 30 номеров, каждый из которых выполнен в индивидуальном стиле. Например, там есть Железный трон и часть Зала ликов, как в Браавосе. Ночь в таком отеле будет стоить от 264 долларов (15 тысяч рублей). В качестве развлечения гостям также предлагают покататься на собачьих упряжках, лыжах или поучиться вырезать ледяные скульптуры.

A post shared by SnowVillage (@snowvillagefinland) on Jan 4, 2018 at 11:48am PST



"Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Создатели фэнтезийной саги планируют выпустить пять спин-оффов. Новый сезон выйдет на экраны предположительно в 2019 году.