В Литву приходит один из крупнейших польских туроператоров

Delfi Turgid
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В Литву приходит один из крупнейших польских туроператоров
Foto: Shutterstock
rus.delfi.lt

Большую часть туров в последнее время литовские покупатели напрямую или косвенно покупали у Novaturas и Tez Tour. Уже в ближайшее время у них появится конкурент - польская компания Itaka.

20 февраля вице-президент и председатель правления Itaka Lietuva Петр Хенич и гендиректор этой компании Доминик Миловский рассказали о планах компании. "Уже наверное все вы знаете, что туроператор Itaka - крупнейший туроператор на рынке Центральной и Восточной Европы", – сказал Хенич. В прошлом году оборот Itaka составил 526 млн. евро, компания обслужила больше 766 000 клиентов.

Представитель Itaka также рассказал, что компания предлагает своим клиентам больше 100 направлений. "Спектр наших предложений очень широк и разнообразен, это наше достоинство", – сказал Хенич.

Вице-президент пояснил, что решение о приходе на литовский рынок связано с планами расширения компании. По данным компании, первые литовцы воспользовались услугами Itakа еще в 2009 г. "Поэтому мы не можем сказать, что Itaka - новый бренд в Литве. Литовцы пользуются нашими услугами почти 10 лет", – сказал Хенич.

По его словам, Itakа не смогла приобрести литовский Novaturаs из-за того, что Антимонопольная служба долго не выдавала решение о концентрации. Он заверил, что Itaka Lietuva получила все необходимые для деятельности лицензии и застраховала свою деятельность.

В Литве компания намерена создать 15 новых рабочих мест. Предложат новые маршруты. По данным центра регистров, Itaka Lietuva официально была застрахована в конце декабря 2017 года. Начал действовать и сайт Itaka.lt. на нем можно приобрести туры в Грецию и Турцию.

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Delfi Turgid

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