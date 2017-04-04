Власти Мадрида решили временно открыть для посещения 23 дворца, вход в которые для публики сейчас закрыт. Акция начнется в апреле и продлится до июля.

Программа «Добро пожаловать во дворец!» предполагает экскурсии в сопровождении гидов, концерты, конференции и представления, пишет портал 34travel.me со ссылкой на espanarusa.com.

Желающие смогут полюбоваться, к примеру, дворцом Palacio de Longoria, где сейчас находится Союз писателей Испании и резиденцией посольства Италии Palacio de Amboage. Зайти можно будет и в отделение Сухопутных войск Испании – Palacio de Buenavista, которое было построено в 1767 году и принадлежало герцогине Альбе. Министерство экономического развития Испании пустит посетителей в Palacio del Marqués de Casa Riera, а посольство Аргентины – в Palacio de Argüeso.

Чтобы попасть во дворцы Мадрида, нужно предварительно зарезервировать место на сайте проекта. Для записи открыто 12,5 тысяч мест.