В Мексике разрешили секс на улице

Delfi Turgid
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В Мексике разрешили секс на улице
Foto: Shutterstock

Глава муниципалитета одного из крупнейших городов Мексики – Гвадалахары – подписал указ, который разрешает заниматься сексом и появляться нагишом в публичных местах. Также допустимо проделывать все это в автомобилях, на пустырях и в любых открытых взгляду местах, которые находятся в частной собственности, пишет портал 34travel.me.

Необычное решение было принято из-за того, что местные полицейские часто злоупотребляют своим положением и вымогают деньги у студентов, которых застали за "непотребством". По данным автора реформы политика Морфина Отеро, в аморальном поведении и/или эксгибиционизме, "искупить" которые можно было только взяткой, обвинялись 90% молодых людей.

Власти Гвадалахары надеются, что теперь полиция займется наконец кражами и убийствами вместо того, чтобы отлавливать в скверах влюбленные парочки. При этом за полицейскими сохраняется право применять административные меры, если на эти самые парочки поступают жалобы.

Гвадалахара считается одним из самых консервативных городов в стране, и указ уже успели раскритиковать: представители крупнейших партий рекомендуют главе города сражаться с коррупцией менее экстравагантными способами.

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Delfi Turgid

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