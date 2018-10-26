В московских аэропортах отменили запрет лежать на полу и ездить на животных

Подмосковные депутаты отменили решение о штрафах за лежание на полу, прослушивание музыки без наушников и передвижение верхом на животных в аэропортах. Также Мособлдума лишила правительство Московской области полномочий устанавливать такие штрафы.

Таким образом, депутаты согласились с двумя протестами, внесенными в областную думу Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

Мособлдума разрешила правительству Подмосковья устанавливать правила поведения граждан в аэропортах и утвердила штрафы за их нарушение в апреле этого года.

В прокуратуре же решили, что определять правила пользования аэропортами и устанавливать штрафы за их нарушение органы власти могут только в отношении аэропортов или аэродромов, которые находятся в их собственности.

Что запрещали

Нарушением правил поведения в аэропорту предлагалось считать в том числе лежание на полу и креслах, размещение багажа на сиденьях залов ожидания, прослушивание музыки без наушников, переодевание в туалетах, катание детей на багажных тележках и передвижение верхом на животных, гироскутерах и сигвеях.

За такие нарушения депутатами был установлен штраф от 100 до 500 рублей.

Более крупные штрафы устанавливались для должностных и юридических лиц. Запреты распространялись на подмосковные аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский (аэропорт Внуково находится на новой территории Москвы).

Как объясняли в Мособлдуме, поправки были разработаны по просьбе представителей аэропортов Московской области, которые пожаловались на отсутствие единых правил поведения на аэровокзалах и возможности привлечь к ответственности за нарушения порядка.

"Особенно актуально это перед чемпионатом мира по футболу. На территории аэропорта имеются неконтролируемые зоны - зоны самого аэропорта и здания, куда лица, не являющиеся пассажирами, имеют свободный доступ. Данный факт способствует уязвимости объекта транспортной инфраструктуры", - говорил председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры Олег Григорьев.

Следить за нарушителями должны были сотрудники из управления регионального административно-транспортного контроля. Григорьев уточнял, что в каждом аэропорте будет работать по пять-шесть человек.