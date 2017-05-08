Внутри посетителей ожидает неописуемое великолепие, не свойственное туалетам. Обилие живых цветов, лучшие картины местных художников на стенах и прочие произведения искусства, успокаивающая классическая музыка. Дизайн помещения также заслуживает особого внимания: дорогая испанская и итальянская плитка, светодиодное освещение.

Предполагается, что в год его будут посещать до миллиона людей. Площадь туалета составляет почти 100 квадратных метров. В женской половине расположено три кабинки, а в мужской – 3 писсуара. Все санузлы являются энергосберегающими и самоочищающимися.

Туалет открыт для всех желающих абсолютно бесплатно.