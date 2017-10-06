В очереди на выход: курорты, где мечтают о независимости

Южный Тироль, Италия

В Италии не так уж много мест, предназначенных для зимнего отдыха, и большинство из них находится в Южном Тироле – горном регионе, расположенном в Доломитовых Альпах. Для туристов здешние горнолыжные курорты – диковинная смесь Германии и Италии: в Dolomiti Superski приезжают ради 12-ти курортов с трассами протяженностью 1220 км, многие из которых годятся для детей, а также парков для сноубордистов, горных красот и кухни, в которой пытается соединиться итальянская и немецкая традиции.

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Южный Тироль — это самая северная провинция Италии, часть австро-венгерского Тирольского графства, вошедшая в состав Италии лишь после Первой мировой войны. Жители Южного Тироля итальянцами так и не стали: 62,3% уроженцев провинции говорят по-немецки, под Рождество в Больцано и Мерано, крупнейших городах региона, устраивают ярмарки с немецким глинтвейном и имбирными пряниками, итальянские равиоли превращаются здесь в шлутцкрапфен (а выглядят, как вареники с картошкой), на десерт здесь подают не тирамису, а яблочный штрудель.

Да и ехать сюда удобнее всего из Мюнхена.

Южный Тироль обладает статусом автономной провинции, что означает, что здесь можно получать образование на немецком языке, а налоги, которые платят тирольцы, остаются в регионе практически в полном объеме – Риму достается лишь 10%. Но многим его жителям этого мало: за отделение ратуют те, кто хочет чтобы Южный Тироль вошел в состав Австрии.