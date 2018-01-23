В отелях Италии можно бесплатно остановиться на день

10 марта в отелях Италии можно остановиться бесплатно. Тысячи гостиниц участвуют в акции Bed&Breakfast Day и в этот день принимают постояльцев gratis. Получить бесплатный ночлег с завтраком можно на сайте проекта.

Условие акции – забронировать номер на уик-энд, чтоб вышло не менее двух дней проживания подряд, включая 10 марта, субботу, пишет портал 34travel.me. Например, если заказать ночлег в мини-отеле на выходные с 10 по 11 марта, платить нужно только за последнюю ночь.

B&B объединяет разные отели по всей стране: от люксовых до семейных. В их числе – гостиницы в средневековом городе-крепости, старинной вилле и на природе, в сельской местности. Выбрать апартаменты можно на сайте инициативы.

В этом марте акция Bed&Breakfast Day пройдет в двенадцатый раз. Каждый год инициативу поддерживает все больше отелей.