В Палау за ввоз солнцезащитного крема введут штраф в тысячу долларов

Власти Республики Палау, островного государства в Тихом океане, с января 2020 года вводят штрафы до тысячи долларов за ввоз на острова солнцезащитных кремов и лосьонов, пишет портал "Туристер.ру".

Штрафами также будут наказывать продавцов данных средств.

Меры приняты в целях защиты коралловых рифов. По данным Reuters, речь идёт только о средствах, разрушающих кораллы. В списке запрещенных химических веществ — 10 наименований, входящих в состав такого рода продуктов, в частности, весьма распространённые оксибензон и октиноксат.

Данные компоненты подавляют рост новых рифов и приводят к их обесцвечиванию, в результате чего кораллы становятся менее устойчивыми к климатическим изменениям.

Ученые отмечают, что каждый год купающиеся туристы оставляют в море 6 — 14 тонн солнцезащитных средств.

Напомним, подобные правила с 2021 года начнут действовать и на Гавайских островах. Там туристы смогут приобрести солнцезащитное средство лишь по рецепту врача.