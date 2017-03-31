Заммэра столицы Балеарских островов Антони Ногуэра (Antoni Noguera) заявил, что штраф за подобную деятельность может составить до 40 тысяч евро на человека. На такие меры городская администрация готова пойти в целях борьбы с ростом цен на аренду жилья в Пальма-де-Мальорке.

Тарифы на размещение в частном секторе в 2016 году увеличились на 7,4 процента в сравнении с 2015-м. За последние четыре года они выросли на 40 процентов. По словам Ногуэры, власти намерены предпринять подобные шаги, чтобы обеспечить доступность арендного жилья в городе и развитие туризма.

В январе стало известно о планах администрации Барселоны ввести мораторий на строительство гостиниц и другие ограничения, чтобы снизить приток туристов в испанский город.

В мае 2016 года сообщалось, что жители Пальма-де-Мальорки, раздраженные наплывом зарубежных гостей, начали выражать свое недовольство надписями на стенах домов.