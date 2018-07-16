В парках Рима следить за газонами будут коровы и овцы

В целях экономии римские парки избавятся от садовников с их газонокосилками. Вместо этого приводить в порядок зеленые территории будет домашний скот.

Экологический совет итальянской столицы во главе с Пинуссией Монтанари в целях борьбы с растущей травой в центре города намерен воспользоваться помощью овец и коров. По мнению П. Монтанари, такой способ справиться с зарастанием районов Рима очень прост, эффективен и удобен для бюджета. По подсчетам экологов, привлечение сельскохозяйственных животных позволит сэкономить 150 000 евро в год.

Тем временем, большинство местных жителей согласны с тем, что парки Рима, включая ландшафтный парк Вилла Боргезе и крупнейшие городские парки Вилла Ада и Вилла Памфиль, нуждаются в хорошем уходе и стрижке травы. Правда, содержание зеленых площадей требует наличия нескольких сотен садовников. Для парковых угодий, где трава особенно высока, П. Монтанари и ее сотрудники стремятся заручиться поддержкой государственных коровьих ферм, пишет портал turizm.ru.

Некоторые римляне, узнав о такой инициативе, выразили свою тревогу. Они опасаются распространения клещей и неприятных запахов. Между тем некоторые европейские мегаполисы уже мобилизовали скот для решения подобной проблемы. В Берлине овец используют в период с мая по ноябрь в садах дворца Шарлоттенбург. В Париже небольшое стадо черных бретонских овец появилось на травянистом участке 19-го округа.