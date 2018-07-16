В парках Рима следить за газонами будут коровы и овцы

Delfi Turgid
Оставить комментарий
В парках Рима следить за газонами будут коровы и овцы
Foto: PantherMedia/Scanpix

В целях экономии римские парки избавятся от садовников с их газонокосилками. Вместо этого приводить в порядок зеленые территории будет домашний скот.

Экологический совет итальянской столицы во главе с Пинуссией Монтанари в целях борьбы с растущей травой в центре города намерен воспользоваться помощью овец и коров. По мнению П. Монтанари, такой способ справиться с зарастанием районов Рима очень прост, эффективен и удобен для бюджета. По подсчетам экологов, привлечение сельскохозяйственных животных позволит сэкономить 150 000 евро в год.

Тем временем, большинство местных жителей согласны с тем, что парки Рима, включая ландшафтный парк Вилла Боргезе и крупнейшие городские парки Вилла Ада и Вилла Памфиль, нуждаются в хорошем уходе и стрижке травы. Правда, содержание зеленых площадей требует наличия нескольких сотен садовников. Для парковых угодий, где трава особенно высока, П. Монтанари и ее сотрудники стремятся заручиться поддержкой государственных коровьих ферм, пишет портал turizm.ru.

Некоторые римляне, узнав о такой инициативе, выразили свою тревогу. Они опасаются распространения клещей и неприятных запахов. Между тем некоторые европейские мегаполисы уже мобилизовали скот для решения подобной проблемы. В Берлине овец используют в период с мая по ноябрь в садах дворца Шарлоттенбург. В Париже небольшое стадо черных бретонских овец появилось на травянистом участке 19-го округа.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Прочь от толпы: 8 островов Италии, на которых можно провести отличный отпуск

Прочь от толпы: 8 островов Италии, на которых можно провести отличный отпуск

Не в это время, не в то место: 11 стран, в которые не стоит ехать летом

Не в это время, не в то место: 11 стран, в которые не стоит ехать летом

Итальянцы делают это лучше: 48 вещей, в которых они преуспели больше всех

Итальянцы делают это лучше: 48 вещей, в которых они преуспели больше всех

Рекламные статьи
Праздник роз в Тукумсе 2018 - Мечта о розе для Латвии

Праздник роз в Тукумсе 2018 - Мечта о розе для Латвии

Все секреты Риги!

Как создавался самый современный для своего времени парк на Бастионной горке и набережной канала
В парках Рима следить за газонами будут коровы и овцы

В парках Рима следить за газонами будут коровы и овцы

Маршрут выходного дня: путеводитель по Малиенской Швейцарии или Алуксненскому краю

Маршрут выходного дня: путеводитель по Малиенской Швейцарии или Алуксненскому краю

ФОТО. В Рижский порт впервые зашел роскошный круизный лайнер Silver Spirit

ФОТО. В Рижский порт впервые зашел роскошный круизный лайнер Silver Spirit (1)

Хьюстон, у нас проблема: Когда пассажирам самолета действительно НАДО волноваться

Хьюстон, у нас проблема: Когда пассажирам самолета действительно НАДО волноваться (2)

Прочь от толпы: 8 островов Италии, на которых можно провести отличный отпуск

Прочь от толпы: 8 островов Италии, на которых можно провести отличный отпуск

подробнее
Маршрут выходного дня: путеводитель по Малиенской Швейцарии или Алуксненскому краю

Маршрут выходного дня: путеводитель по Малиенской Швейцарии или Алуксненскому краю

Хьюстон, у нас проблема: Когда пассажирам самолета действительно НАДО волноваться

Хьюстон, у нас проблема: Когда пассажирам самолета действительно НАДО волноваться (2)

ФОТО. В Рижский порт впервые зашел роскошный круизный лайнер Silver Spirit

ФОТО. В Рижский порт впервые зашел роскошный круизный лайнер Silver Spirit (1)

Прочь от толпы: 8 островов Италии, на которых можно провести отличный отпуск

Прочь от толпы: 8 островов Италии, на которых можно провести отличный отпуск

Объехать Латгальское море: 37 километров на велосипеде вокруг озера Разнас

Объехать Латгальское море: 37 километров на велосипеде вокруг озера Разнас (5)

подробнее