Ограничения будут действовать с 1 июня по 4 июля. Проект документа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, его подготовил Минтранс РФ.

В запретные для плавания районы включаются не только реки и каналы Санкт-Петербурга, а и акватории Большого (торгового) и Пассажирского (Морской фасад) морских портов города, порт в Сочи, а также участки внутренних водных путей в границах Москвы и Казани. В этих зонах чиновники транспортного ведомства намерены запретить стоянку и передвижение маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов.

Исключение составят только водные транспортные средства, привлекаемые оргкомитетом для участия в самих футбольных мероприятиях или обеспечения безопасности, а также портовый флот (лоцманские, мусоровозы, буксиры и иные) и спасательные суда.