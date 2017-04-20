Пивной фестиваль Praha-2017 откроется в столице Чехии 11 мая и продлится 17 дней. Площадкой праздника станет специально построенный в пражском парке Летна (Letná) пивной комплекс площадью почти 4 тысячи квадратных метров.

Как сообщает Travel.ru со ссылкой на iLoveCz.ru, на фестивале будет представлено 130 видов пива чешского производства - от сваренного на крупных пивзаводах до крафтового. Кроме пива посетителям предложат множество видов крепкого алкоголя, безалкогольные напитки для детей, традиционные колбаски, сыры и другие закуски. В меню фестиваля - американские, азиатские, французские, словацкие блюда и чешские специалитеты. Ждет гостей и большой выбор кофе, коктейли и даже пирожные с "привкусом пива".

Впервые за много лет проведения фестиваля для курения отведут специальную площадку, все остальные зоны будут свободны от табачного дыма. В целях борьбы за экологию, все напитки будут разливаться в стеклянные, а не пластиковые стаканы.

На фестивале будут выступать музыканты, а также в прямом эфире на огромных экранах транслироваться матчи Чемпионата мира по хоккею. Для самых юных гостей организуют множество игровых площадок. Завершится фестиваль пива 27 мая. Входной билет на фестиваль стоит 99 крон (3,7 евро), он действует все 17 дней.