Теперь за купание в римских фонтанах нужно будет платить штраф от 40 до 240 евро. Запрет распространяется только на летний сезон – до 31 октября.

Также на этот период запрещено мочить ноги в фонтанах, купать животных, стоять на выступающих элементах и даже есть и пить поблизости. Все эти положения мэр Рима объясняет правилами хорошего поведения.

Напомним, что это далеко не первый итальянский запрет за последнее время. Так, во Флоренции стали поливать ступеньки зданий водой, чтобы на них не садились туристы; а в Венеции запретили открывать новые отели и кебабные.