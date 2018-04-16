В самолетах Airbus появятся спальные места

Авиастроительная компания Airbus и производитель сидений Zodiac Aerospace разработали модули с кроватями, которые позволят пассажирам максимально расслабиться во время длительного перелета, пишет портал 34travel.me.

Спальные модули планируют размещать в грузовых отсеках самолетов. При необходимости их можно будет легко заменять грузовыми контейнерами, и наоборот. Все монтируется таким образом, чтобы вообще не затрагивать саму систему погрузки.

Первые модули с кроватями появятся, вероятно, уже в 2020 году. Их протестируют на моделях Airbus A330.

Нововведение позволит авиакомпаниям предлагать пассажирам качественно новый уровень комфорта. Представитель Airbus Джефф Пинер рассказал, что некоторые перевозчики уже изучили макеты и встретили их с энтузиазмом. "Мы рады сотрудничать с Zodiac Aerospace на проекте, который позволит дарить пассажирам новый опыт, а компаниям – дифференцировать их услуги", – добавил он.