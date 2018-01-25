В Шотландии выставлен на продажу остров с фермой и озером за половину стоимости лондонской квартиры

В Шотландии выставлен на продажу остров Линга, площадь которого составляет около 26 гектаров. На острове есть только озеро, пара заброшенных коттеджей и захиревшее фермерское хозяйство, однако, как отмечает The Daily Mail, стоимость заставляет обратить самое пристальное внимание на предложение - начальная цена составляет около 350 тысяч долларов, вполовину меньше, чем у средней квартиры в Лондоне.

Новому владельцу потребуется завести собственную лодку, чтобы обеспечить сообщение с большой землей, а также решить вопрос с размещением - два разрушенных коттеджа не способны обеспечить комфорт.

A post shared by Stevie Shetland (@southmannorth) on Apr 1, 2017 at 10:07am PDT

Однако, как отмечается в предложении, к острову прилагается разрешение на строительство новых сооружений сельскохозяйственного назначения, включая коттедж, и реконструкцию имеющихся строений. Также есть одобренные планы строительства причала, хранилища, мельницы на солнечных батареях, резервуаров для воды и систем сбора дождевой воды.

A post shared by Bob T (@bob.w.thomson) on Sep 21, 2016 at 12:49pm PDT

Географически остров находится ближе к Норвегии, чем к Шотландии, и расположен к северу от острова Вайла, в 500 метрах от ближайшей деревни, где проживает около тысячи человек. На Линга нет постоянных обитателей начиная с 1934 года. На архипелаге, в который входит остров, основным занятием населения является рыболовство и получение возобновляемой энергии. Также там разводят знаменитых шетландских пони и шетландских овчарок.