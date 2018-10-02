В Швеции появится Музей отвратительной еды

В шведском городе Мальмё 31 октября откроется первый в мире Музей отвратительной еды. Он будет работать до конца января 2019 года, пишет портал Туристер.ру.

В музее будут собраны блюда и деликатесы со всего мира, которые имеют неприятный запах или внешний вид. Среди экспонатов — исландский "хаукарль" — протухшее мясо акулы; шведский "сюрстрёмминг" — консервированная квашеная сельдь; сыр с личинками насекомых с Сардинии; бычьи гениталии — достаточно распространённый деликатес в разных странах; фрукт "со вкусом рая и запахом ада" — дуриан из ЮВА и т. д.

Сообщается, что экспонаты будут представлены в специальных ёмкостях, не пропускающих запаха.

Музей будет открыт со среды по воскресенье, цена билета составит 185 шведских крон (около 20 долларов).