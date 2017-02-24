Швеция известна как пример государства благоденствия. Но местные власти считают, что не стоит останавливаться в стремлении улучшить жизнь людей. И теперь жителям городка на севере страны может быть предоставлена возможность заниматься сексом в рабочее время — не теряя при этом в деньгах.

Шведы должны иметь один час оплачиваемого перерыва в работе, чтобы пойти домой и заняться сексом со своими возлюбленными, с таким предложением выступил 42-летний член совета города Эвертурнео Пер-Эрик Мускос, передает Моя Планета со ссылкой на The Local.

В поддержку своей инициативы он приводит убедительные доводы. Во-первых, говорит Мускос, согласно исследованиям, секс полезен для здоровья. Во-вторых, в современном мире пары не могут тратить друг на друга достаточное количество времени, так что это должно благотворно сказаться на отношениях.

Он признает, что нельзя будет проверить, действительно ли секс-перерыв сотрудники будут посвящать плотским утехам, а не чему-то другому, но, считает Мускос, начальники должны доверять своим подчиненным.

Мускос говорит, что не видит ни одной причины, почему его предложение не будет принято.

Секс-перерыв — еще одна мера, которая поможет шведам не "переутруждаться". Согласно исследованиям, жители этой страны в среднем в год проводят на работе 1685 часов. Для сравнения — жители Германии — 1847 часов, а британцы — 1900.