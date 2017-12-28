В Швейцарии открылся самый крутой фуникулер в мире

Delfi Turgid
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В Швейцарии открылся самый крутой фуникулер в мире
Foto: AP/Scanpix/LETA

На курорте Штоос в швейцарских Альпах открыли самую крутую фуникулерную дорогу в мире. Максимальный угол ее наклона – 110 градусов, что является абсолютным мировым рекордом, пишет портал 34travel.me.

Вагоны фуникулера сконструированы так, что пассажиры не испытывают дискомфорта в пути. Благодаря системам изменения угла наклона пола весь подъем путешественники находятся в привычном вертикальном положении.

В Швейцарии открылся самый крутой фуникулер в мире
Foto: AP/Scanpix/LETA

Дорогу назвали Stoos Bahn. Строили ее целых 14 лет, а обошлось строительство в € 45 миллионов. Фуникулер поднимается на высоту 700 метров от города Швиц до курорта Штоос, к которому нельзя добраться на автомобиле. Протяженность новой дороги составляет 1 738 метров. Скорость движения – около десяти метров в секунду. Поездка длится от двух до пяти минут. В составе фуникулера четыре вагона, что позволяет перевозить до 136 человек.

После 14 лет планирования и строительства мы очень гордимся этой дорогой", – рассказал один из сотрудников обслуживания фуникулера Иван Штайнер.

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Delfi Turgid

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