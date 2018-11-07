В Швейцарии пройдёт Чемпионат мира среди Санта Клаусов

Каждый год в Швейцарии в честь открытия зимнего горнолыжного сезона проходит зрелищный Чемпионат мира среди Санта Клаусов, пишет портал "Туристер.ру".

Мероприятие проводится в деревне Самнаун в регионе Сильвретта-Арена (кантон Граубюнден), оно собирает Санта Клаусов со всего мира. В нынешнем году празднество состоится 24 ноября.

В ходе чемпионата кандидаты на почётный титул главного Санта Клауса будут соревноваться в способностях и умениях, необходимых зимнему волшебнику, например, в лазании по дымоходу.

В культурной программе праздника намечен концерт популярной швейцарской музыкальной группы.