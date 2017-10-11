Как рассказал глава департамента морских и береговых ресурсов Таиланда Чатупхона Бурапхата (Jatuporn Buruspat), курение наносит значительный ущерб морским и береговым ресурсам. Он отметил, что решение о запрете было принято после проверки на пляже Патонг, расположенном на острове Пхукет. Здесь инспекторы обнаружили в среднем 0,76 окурка на квадратный метр.

Бурапхат отметил, что запрет будет введен в туристических зонах в районе Андаманского моря и Сиамского залива. При этом рядом с прибрежными зонами будут оборудованы специальные зоны для курения.