В Венеции ограничили движение по Гранд-каналу

Власти Венеции решили сделать движение по воде Гранд-канала безопаснее, в связи с чем введен запрет на появление в канале каяков, байдарок, педальных и весельных лодок. Запрет не коснется владеющих водными транспортными средствами жителей Венеции и знаменитых венецианских гондол, пишет портал Travel.ru.

Резиновые и другие надувные лодки запрещены на Гранд-канале и в канале Каннареджо полностью, даже если они принадлежат венецианцам.

Ранее движение лодок было ограничено на основных водных артериях Венеции с 8:00 до 15:00 по будним дням и с 8:00 до 13:00 по выходным. Теперь же запрет стал постоянным.

Эксперты турбизнеса полагают, что введение запрета может привести к повышению стоимости прогулок по Гранд-каналу на традиционных гондолах.