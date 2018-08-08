В Венеции ограничили движение по Гранд-каналу

Delfi Turgid
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В Венеции ограничили движение по Гранд-каналу
Foto: Reuters/Scanpix

Власти Венеции решили сделать движение по воде Гранд-канала безопаснее, в связи с чем введен запрет на появление в канале каяков, байдарок, педальных и весельных лодок. Запрет не коснется владеющих водными транспортными средствами жителей Венеции и знаменитых венецианских гондол, пишет портал Travel.ru.

Резиновые и другие надувные лодки запрещены на Гранд-канале и в канале Каннареджо полностью, даже если они принадлежат венецианцам.

Ранее движение лодок было ограничено на основных водных артериях Венеции с 8:00 до 15:00 по будним дням и с 8:00 до 13:00 по выходным. Теперь же запрет стал постоянным.

Эксперты турбизнеса полагают, что введение запрета может привести к повышению стоимости прогулок по Гранд-каналу на традиционных гондолах.

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Delfi Turgid

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