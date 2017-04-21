В мае планируют начать работы по приведению в порядок северного склона горы, поврежденного оползнями. К маю должны завершить работу над техническим проектом. Планируют удались весь нестабильный грунт и заменить его новым, не боящимся мерзлоты, также планируют оборудовать дренаж и засеять склон травой.