В Вильнюсе для посетителей вновь открывают гору Гедиминаса

Foto: DELFI / Domantas Pipas Как и прежде, на гору Гедиминаса можно будет подняться с 7 утра до 11 вечера, но сделать это можно не по основной дороге, а по исторической тропе, со стороны реки Вильняле. Основная дорога со стороны Кафедральной площади и Дворца правителей будет закрыта, поскольку проводят работы по приведению в порядок склонов. В замок Гедиминаса в летний сезон можно попасть с утра 10 до 9 вечера, пишет rus.delfi.lt. В мае планируют начать работы по приведению в порядок северного склона горы, поврежденного оползнями. К маю должны завершить работу над техническим проектом. Планируют удались весь нестабильный грунт и заменить его новым, не боящимся мерзлоты, также планируют оборудовать дренаж и засеять склон травой.

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