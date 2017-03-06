В Японии в марте и апреле будут работать два кафе, где все блюда подаются под майонезом.

Кафе открывает компания Kewpie, которая в еще в 1925 году запустила первый майонезный бренд в Японии. Как сообщает портал 34travel.me, одно кафе расположится в популярном районе Сибуя в Токио, всего в 10 минутах ходьбы от станции Сибуя, и будет открыто с 1 по 31 марта. Второе кафе заработает в Нагоя в центральной части Хонсю с 3 по 30 апреля. Все блюда, которые подаются в кафе, будут политы майонезом, будь то пицца, салаты, темпура или макароны.

В 2014 компания Kewpie открыла Mayo Теrrace – постоянное музейное пространство, которое позволяет посетителям узнать об истории майонеза. В музее есть гигантская копия бутылки майонеза, которая в 500 тысяч раз больше обычной. Там же можно попробовать разные блюда с майонезом.

К слову о необычных моноресторанах, в Амстердаме открылось кафе, где подают блюда только на основе авокадо.