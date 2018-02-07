Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток

Delfi Turgid
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Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток
Foto: Shutterstock
Lenta.ru

Летом 2018 года откроется новый курорт на острове вблизи Финляндии, на который будет закрыт доступ мужчинам. Это будет роскошное место для оздоровительного отдыха исключительно в женской компании. Об этом сообщает The New York Post.

Кристина Ротт, автор идеи и основательница курорта, рассказала, что во время своего отдыха заметила, как женщины реагируют на мужчин: все становятся более напряженными и вспоминают о косметике. Ей захотелось создать такое место, где женщины смогут расслабиться по-настоящему и сконцентрироваться на себе.

Курорт под называнием SheIsland на острове неподалеку от побережья Финляндии откроется для туристок в июле. Кристина планирует лично изучить информацию о желающих посетить курорт женщинах и оценить, вписывается ли каждая из них в концепцию идеального отдыха.

В марте 2017 сообщалось, что российский программист Максим Лихачев разработал программу, позволяющую создавать основанные на «феминистической логике» феминитивы — слова женского рода, альтернативные или парные аналогичным понятиям мужского рода.

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Delfi Turgid

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Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток

Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток

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