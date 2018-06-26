Век перемен: 15 стран, которые исчезли с карты мира за последние 100 лет

Страны на нашей планете появляются и исчезают: рушатся империи, переименовываются государства и в результате карта мира сильно отличается от той, что была даже 100 лет назад, пишет Reader’s Digest.

Югославия

Восточноевропейская страна Югославия сначала носила название Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, а свое более короткое название обрела лишь спустя 10 лет. В стране объединились разные культурные и этнические территории, бывшие когда-то частью Австро-Венгрии. В состав нового государства вошли нынешние Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Косово и Македония. Югославия распалась и была создана заново коммунистическими лидерами, однако в 1990-х Югославия пережила сильнейшие военные действия и распалась на несколько государств. Сейчас в этих странах обстановка намного более спокойна, а отдельные страны процветают за счет туризма.