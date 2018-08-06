Великая китайская стена станет гостиницей. Ненадолго

Компания Airbnb объявила о первой в своём роде возможности провести ночь в Великой Китайской стене. Уже в этом сентябре, впервые за тысячи лет, четыре счастливчика смогут остановиться в специально спроектированном доме, расположенном прямо в древнем памятнике архитектуры.

Великая Китайская стена, одно из величайших архитектурных сооружений в истории человечества, была построена несколько тысяч лет назад, чтобы защитить границы древнего государства от вторжений. Сегодня она считается одним из семи новых чудес света и привлекает путешественников со всего мира.

"Для нас было большой честью работать с историками и организациями по охране памятников культуры в Пекине, чтобы подарить миру эту исключительную возможность, — говорит Нейтан Блечарзик, сооснователь и глава Airbnb в Китае. — Мы гордимся участием в этом по-настоящему коллективном проекте. Он поможет привлечь внимание к удивительному памятнику архитектуры, служащему сегодня для объединения людей, а не для их разделения".

Поднявшись высоко над землей, гости попадут в современную спальню в многовековой башне стены, откуда открывается круговой обзор и хорошо видны луна и звезды. На закате гости смогут насладиться изысканным ужином из нескольких блюд, каждое из которых по-своему раскрывает китайскую культуру. Вечер будет сопровождаться традиционной китайской музыкой. Ее может заказать любой путешественник, посещающий страну.

Утром победители отправятся в пешую экскурсию по захватывающей дух сельской местности Китая. Их будет сопровождать официальный эксперт Великой стены Донг Яохуи, который расскажет об истории и наследии памятника. Участники поездки лично познакомятся с самыми выдающимися аспектами китайской культуры с помощью сервиса "Впечатления", доступного на Airbnb. В частности, гости смогут создать личную печать, изучив китайское искусство гравировки на печатях, или научиться каллиграфии на традиционных веерах, пройдя индивидуальный курс.

Информация об участии в конкурсе:

Великая Китайская стена, протяженностью в 21 000 километров, — это живой свидетель более 2 600 лет истории. Раньше она служила защитным барьером, а сейчас объединяет миллионы путешественников из разных стран, ежегодно приезжающих увидеть одно из величайших архитектурных сооружений в мире. А что, если бы вы смогли назвать это чудо света своим домом? Для того, чтобы стать участником конкурса и испытать удачу, нужно рассказать, почему сейчас, как никогда, важно разрушить барьеры между культурами и наладить новые связи между странами. Оставить заявку нужно до 11:59 (по пекинскому времени/GMT+8) 11 августа 2018 года на странице Airbnb, посвященной Великой Китайской стене. Победители также получат билеты на самолет из любой точки мира. С подробной информацией об условиях и требованиях можно ознакомиться на странице конкурса.

Принять участие в конкурсе могут гости из Китая, США, Великобритании, Индии, Австралии, Германии, Италии, Испании, Франции, Японии и Кореи.