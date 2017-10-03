Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак?

Когда-то это была одна из самых оживленных железнодорожных станций - в Канфранке на испано-французской границе. Потом вокзал забросили и он стал быстро ветшать. Сейчас, кажется, у этого красивейшего места с богатой историей есть шанс на возрождение.

Когда было принято решение о строительстве здесь железнодорожной станции, был разработан одновременно масштабный и малозатратный проект. Смелый и современный. Сбылась мечта архитектора, построенная из стекла и бетона: здание вокзала, а также больница, ресторан и жилые помещения для сотрудников таможни из Франции и Испании.

В то время его прозвали "Титаником среди гор".

Чтобы дать вам представление о масштабе и размерах здания вокзала, скажем, что в нем 365 окон, по одному на каждый день календарного года, а также сотни дверей. Платформы вокзала - более 200 метров в длину.

Foto: Vida Press

Вопрос в том, как такое экстравагантное архитектурное творение, расположенное на высоком склоне, в деревеньке с населением всего 500 человек, вообще увидело свет?

На рубеже XX века власти Испании и Франции вынашивали амбициозный проект по открытию пункта пересечения границы в Пиренеях для повышения торгового оборота и притока туристов.

Это был знаменательный проект, предполагавший строительство мостов и бурение тоннелей в горах.

Французские строители, приступившие к работам, отправились на поля сражений Первой мировой войны. Их сменили испанские коллеги.

Железнодорожная станция была построена около границы на территории Испании. Одна из платформ, однако, находилась уже на территории Франции - своего рода заграничное посольство. Французские полицейские и таможенники отправляли своих детей во франкоговорящую школу, расположеную в испанской деревне.

Foto: Vida Press

Недостатки, правда, стали видны сразу после открытия станции президентом Франции Гастоном Думергом и испанским королем Альфонсо XIII в 1928 году.

Ширина железнодорожной колеи была разной в Испании и во Франции, и пассажирам приходилось менять поезда. Это замедляло и доставку грузов. Не помог и кризис 1929 года.

В начале 1930-х годов только 50 пассажиров в сутки пользовались услугами второй по величине железнодорожной станции в Европе. Ситуация ухудшалась. В годы испанской гражданской войны Франко приказал закрыть тоннели с испанской стороны, чтобы предотвратить контрабанду оружия.

Когда железнодорожная ветка снова открылась, в годы уже Второй мировой войны, ее использовали тысячи евреев и солдат из союзнических армий, чтобы убежать из Франции в Испанию.

Foto: Vida Press

Сегодня мэром Канфранка является Фернандо Санчес, его отец служил таможенником на станции. Санчес рассказал, что вокзал стал секретной штаб-квартирой союзников, а немцы при этом использовали железнодорожную ветку для вывоза золота из Европы.

После войны французы утратили интерес к этому маршруту и позволили ему медленно разрушаться. Когда в 1970 году поезд сошел с рельсов на французской стороне, это стало своего рода сигналом к завершению эксплуатации ветки.

Испанцы были в ярости, рассказывает Фернандо Санчес - ведь существовало международное соглашение о работе этого участка железной дороги, французов обвинили в его нарушении. Численность населения Канфрака, подскочившая было до 2000 человек, упала до 500.

Само здание вокзала стало разрушаться. Пути ржавели, потолки осыпались, процветал и вандализм.

Foto: Vida Press

Но несколько лет назад местные власти в Арагоне решили выкупить эту территорию и восстановить ее, заявив, что Канфранк и его станция - значительная часть истории Испании.

За последние четыре года Канфранк посетили 120 тысяч человек - больше, чем за все время эксплуатации вокзала. Теперь в расписании поездов даже есть два, курсирующих между Канфранком и Сарагосой.

Власти Арагона хотят не только воссоздать станцию, но и построить рядом с ней новую и восстановить железнодорожную ветку через Пиренеи. Французские власти с этой идеей согласились.

На стенах тут появились граффити, гласящие "Долгих лет тебе, Канфранк".