Вернигероде - замок, в котором Янковский сыграл Мюнхгаузена

Восточногерманский городок Вернигероде прочно занимает место в списке фахверковых жемчужин Германии. Над ним возвышается замок, известный многим по фильму "Тот самый Мюнхгаузен".

Замок Вернигероде (Schloss Wernigerode) впервые упоминается в хрониках XII века. Его возвели на пути, который германские императоры Средних веков проделывали к своим излюбленным местам охоты в лесах Гарца, например, из расположенного неподалеку королевского пфальца в Госларе.

Первый владелец замка и основатель графской династии Вернигероде переселился сюда, по всей видимости, из Швабии во времена императора Священной Римской империи Генриха V (Heinrich V), укреплявшего новые земли с помощью верной ему знати.

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За свою долгую историю замок несколько раз перестраивали, в том числе в эпоху Просвещения, а после разрушений Тридцатилетней войны - в барочном стиле. Свой нынешний облик он обрел во второй половине XIX века, когда рядом со старыми постройками разных столетий резиденцию дополнили и расширили в стиле модного тогда историзма, одним из направлений которого была хорошо узнаваемая здесь неоготика. Так в позапрошлом веке был окончательно создан гармоничный архитектурный ансамбль, импозантно возвышающийся над городом. Если рассматривать этот замок с разных сторон, каждые 45 градусов взору открывается новый силуэт.

Тогдашний владелец замка граф Отто цу Штольтеберг-Вернигероде (Otto Graf zu Stoltenberg-Wernigerode) обладал большими финансовыми возможностями и влиянием. Он добился огромных успехов на государственной службе, а на пике карьеры даже занимал должность заместителя "железного канцлера" Отто фон Бисмарка (Otto von Bismarck). В 1890 году он получил титул князя.

Тот самый Мюнхгаузен

Замок Вернигероде может показаться знакомым многим жителям бывшего Советского Союза, даже если в Германии они никогда не бывали. В 1979 году вместе с фахверковыми улицами этот город в ГДР превратили в съемочную площадку под открытым небом. Режиссер Марк Захаров приехал сюда экранизировать пьесу Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен" с Олегом Янковским в главной роли.

Даже у тех, кто помнит этот телефильм хотя бы эпизодично, посещение замка вызывает легкое ощущение дежавю. Большинство же туристов, приезжающих сюда со всего мира, поднимаются к нему за средневековой романтикой, которая при ближайшем рассмотрении оказывается вполне удачной смесью самых разных эпох и стилей.

Foto: Pixabay

От старого центра Вернигероде наверх можно удобно доехать на типичном для немецких курортов и туристических центров поезде на автомобильных колесах, увидев по пути множество других местных достопримечательностей. С высоты замка открывается шикарный вид на город и окрестности. Обратно же лучше пройтись пешком, если позволяет время и погода, по пути заглянув во двор бывших господских конюшен, в которых ныне устроены квартиры, а затем - в княжеский парк с оранжереей эпохи барокко. В 1826 году оранжерею превратили в придворную библиотеку. Насчитывавшая около 100 тысяч томов, среди которых было немало редких изданий, она являлась одной из важнейших частных библиотек в этом регионе. После Второй мировой войны большая часть ее фондов была перевезена в СССР в качестве так называемого "трофейного искусства".

Из книг, находящихся сейчас в Германии, особо стоит упомянуть хранившийся в этой библиотеке экземпляр так называемой Библии Лютера - первое издание завершенного им в 1534 году немецкого перевода Священного Писания. После войны и до середины семидесятых годов прошлого века бывшая оранжерея пустовала и постепенно разрушалась. Затем ее передали земельному архиву Саксонии-Анхальт.

Резиденция, ставшая музеем

Одной из последних коронованных особ, посещавших замок по приглашению его тогдашних хозяев, в 1929 году был король Египта Ахмад Фуад I. Ранее здесь неоднократно останавливался германский кайзер Вильгельм I (Wilhelm I). Знатные владельцы замка использовали его в качестве основной резиденции вплоть до 1930 года, бережно заботясь о сохранении наследства, доставшегося от предков. Затем переехали в другие владения, открыв часть помещений для публики в качестве музея. Ничего необычного в этом не было. К таким мерам уже тогда прибегали, чтобы финансировать содержание исторических памятников. После окончания Второй мировой войны замок был национализирован и уже в 1949 году стал государственным музеем ГДР, что гарантировало его сохранность.

Foto: Pixabay

После войны часть утраченной обстановки для музея пришлось подбирать из других замков и коллекций, но при осмотре экспозиции это практически незаметно. Кажется, что именно так все оставили последние жившие здесь владельцы. Обширные реставрационные работы с целью восстановления оригинальной отделки проводились особенно интенсивно в последние десять лет. Одновременно осуществлялись розыск и приобретение предметов и произведений искусства, ранее находившихся в замке.