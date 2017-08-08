Вернувшийся из Дубая: 12 вещей, которые я бы хотел знать ДО того, как туда поехал

1. За пределами небоскребов есть жизнь

Дубай — это не только небоскребы, богатая культура ОАЭ тоже заслуживает пристального внимания. Начать стоит с Дубай-Крик — на его берегах стоит "старый город" и расположен базар, на котором торгуют украшениями и прочими типично ближневосточными товарами торговцы со всего региона. "Район", посвященный золоту, заслуживает особого внимания — даже если вы не собираетесь ничего покупать.

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2. Еда — фантастическая!

Поскольку Дубай не только туристическое место, но и "пылесос", собирающий таланты со всего мира, в эмирате нет никаких проблем найти кухню чуть ли не любого региона планеты. И мы говорим не про роскошные рестораны, точнее не только про них, но и про уличную еду, а также недорогие ресторанчики и бистро с аутентичной кухней. Где еще за пределами Афганистана можно попробовать блюда национальной кухни этой страны?!

3. Хиджаб — не нужен

Дубай не настолько консервативный, как многим кажется. Одеваться можно как в Европе — юбка и шорты вполне сойдут. И волосы покрывать не обязательно.

4. Но лучше иметь, чем прикрыться

В торговых центрах откровенно холодно — "спасибо" кондиционерам, так что длительные прогулки по ним лучше совершать в кофточках или рубашках с длинным рукавом. Немного скромности не помешает и при посещении открытых для туристов мечетей (например, мечеть Джумейра).

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5. Такси дешевы

Метро дешевле, но и такси в Дубае никого не разорят. Без них в жару откровенно тяжко. И да, водителям принято оставлять на чай.

6. Острова Пальм — "не очень"

Они, конечно, красивы, но пробки! Если вы остановились на северной оконечности, то приготовьтесь к дополнительному получасу пути в центр. Просто из-за трафика.

7. Там есть алкоголь

И его достаточно много — в ресторанах гостиниц, барах и клубах. Главное, что надо помнить про Дубай и алкоголь — не надо напиваться так, чтобы привлекать внимание окружающих, так как это может закончиться близким знакомством с полицией.

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8. Целоваться — нельзя

А вот с чем в Дубае строго, так это с проявлением сексуальности. Даже простой поцелуй может стать причиной интереса полиции к вашим персонам. И это, к сожалению, не преувеличение.

9. Когда там жарко — там ЖАРКО

Прямо сейчас температура воздуха в Дубае может подниматься до 55 градусов по Цельсию. На практике это значит, что у вас есть примерно 60 секунд до того, как вы полностью покроетесь потом. Поэтому ехать туда лучше с ноября по март.

10. Не стоит пялиться на небоскребы

Не потому, что это запрещено, а потому что лучше смотреть под ноги — с тротуарами в Дубае беда и вы или упадете и что-то сломаете, или попадете под машину. По Дубаю принято перемещаться на такси. Даже местные так делают.

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11. SPA — восхитительны

Даже самые придирчивые ценители не смогут не согласиться с тем, что в Дубае SPA попросту лучшие в мире. Избегайте тех, что находятся в моллах, а лучше отправляйтесь в роскошные гостиницы. Да, дорого, но вы поймете, что не зря потратились, когда окажетесь внутри. Лучшие — Jumeriah Zabeel Saray и The Palace Downtown Dubai. Летом даже они страдают от нехватки клиентов и предлагают щедрые скидки.

12. Торговые центры не так уж плохи

В любом из них можно легко провести день — и не заметить. Аквариумы, лыжные трассы, катки, кинотеатры. Лучше всех, конечно, Dubai Mall, размеры которого впечатлят любого. После дубайских моллов рижские торговые центры будет сложно воспринимать всерьез.