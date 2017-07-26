Ветряная мельница, висячая палатка, дом на курьих ножках: самые необычные гостиницы Эстонии

Зачем бронировать комнату в безликом отеле, если можно устроить настоящее приключение? В Эстонии найдется множество мест, пригодных не только для того, чтобы провести ночь. Поселитесь в пузыре под звездами, в огромной бочке или на традиционной мельнице. За чашкой утреннего кофе полюбуйтесь на карьер Румму, утесы Сааремаа или бескрайнее Чудское озеро. Проведите летнюю ночь под звездами и грейтесь зимой у очага.

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Ветряная мельница Охессааре

Foto: Visit Estonia

Где: Saare maakond, Ohessaare küla

Предлагаем размещение на дому: вы получите положительный эмоциональный заряд и сможете окунуться в мир старых традиций и традиционного жизненного уклада. Романтический символ Сааремаа — мельница-столбовка, которая возвышается на полуострове Сырве, в непосредственной близости от обрыва Охессааре. Это место, где пляж омывают спокойные волны, а солнце светит 2200 часов в год.

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