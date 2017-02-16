Австралийские дизайнеры Эндрю Бенке и Клэр Мерфи создали необычное пальто-трансформер, в многочисленных внутренних карманах которого можно разместить до 15 кг багажа. По замыслу разработчиков, это пальто может пригодится авиапассажирам, которые не любят сдавать чемоданы и дополнительно оплачивать провоз ручной клади. Сбор средств на производство пальто, получившего название Airport Jacket, был запущен на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Внешне пальто-чемодан не отличается от обычного предмета верхней одежды, однако внутри него скрыто 14 застегивающихся на молнию карманов различного размера, в которые можно поместить множество разных предметов. Например, пальто может вместить документы, ключи, солнечные очки, зеркальный фотоаппарат с объективом, ноутбук, планшет, смартфон, зарядные устройства, две пары обуви, пять футболок, свитер, пару джинсов и запас носков. При этом нижние полы пальто можно отстегнуть, превратив его в полупальто или в короткую куртку и уменьшив число карманов до 11 или до восьми соответственно.

В комплект Airport Jacket также входит сумка из ткани, в которую можно сложить пальто при поездке в аэропорт и после прохода на борт самолета. При прохождении процедур досмотра и регистрации в аэропорту пассажиру достаточно надеть пальто на себя, чтобы не стоять в очередях, сэкономить деньги на провозе багажа и избежать санкций за возможное нарушение требований к ручной клади.

Отметим, что за первые три недели кампании пользователи Kickstarter не проявили большого интереса к Airport Jacket - на момент написания новости проект собрал лишь около трех тысяч долларов США при необходимой сумме в 77 тысяч долларов. Заказать осеннюю модель пальто можно за 185 долларов, а утепленная модель обойдется в 230 долларов. В случае успешного завершения кампании, которая продлится до 26 марта, заказчики смогут получить Airport Jacket в мае этого года.