ВИДЕО: Гигантский айсберг приплыл в канадскую деревню

Небольшая канадская деревня на острове Ньюфаундленд в эти дни испытывает небывалый наплыв туристов: к ее берегам приплыл 46-метровый айсберг.

Деревня Ферриленд (Ferryland), расположенная на полуострове Авалон в юго-восточной части острова Ньюфаундленд, является одним из исторических мест Канады: столетия назад здесь останавливались португальские, французские и испанские мореплаватели. К концу XVI века она стала важным рыболовецким портом, но сейчас в деревне живет менее 500 человек. Здесь работает краеведческий музей, однако туристов сюда приезжает не так много, и ее население, по традиции, в основном занято в сфере рыболовства.

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В середине апреля к побережью Ферриленда из Арктики приплыл огромный айсберг, и после того, как сделанные местными жителями снимки разошлись по СМИ, в деревню потянулись сотни туристов и журналистов. Они фотографируются на фоне временной достопримечательности и делают видеозаписи.

Как рассказывает National Geographic, эта ситуация для Ферриленда крайне необычна. Многие жители впервые увидели пробки на дорогах: машины буквально стоят бампер к бамперу. В свою очередь туристы, проделавшие далекий путь, стучатся в дома с просьбой накормить их: туристический сезон в деревне официально открывается в мае, а до того времени здесь не работают ни кафе, ни другие объекты сезонной инфраструктуры.

Айсберг может задержаться возле Ферриленда на несколько недель. Эксперты отмечают, что причиной его появления стало сочетание ряда факторов: глобальное потепление ускоряет движение арктических льдов, а ветер активно разносит их по всему океану. Интересно, что 46-метровый канадский айсберг по размерам превышает ледяную глыбу, в 1912 году погубившую “Титаник”: считается, что ее величина была около 30 метров.