Самолеты садятся с такой частотой, что диспетчерам одного из главных аэропортов мира остается лишь посочувствовать.

Лондон — главный транспортный узел Великобритании. Всего в столице — пять международных аэропортов: Хитроу, Гатвик, Станстед, Лутон и Лондон-Сити; крупнейшим является Хитроу.

По официальным данным, 81 авиакомпания выполняет рейсы в 194 города 82-х стран мира. В прошлом году Хитроу обслужил 75,7 млн пассажиров. 94% из них воспользовались международными рейсами, при этом для 30% аэропорт был транзитным пунктом.

Хитроу входит в тройку самых загруженных аэропортов мира (на первом месте — аэропорт Дубая, на втором — Гонконга) и крупнейшим в Европе. Ежедневно он помогает совершить путешествие 206 800 пассажирам, из которых 51% прибывает в Лондон, а 49% отправляется в другие города. Каждый день диспетчеры Хитроу обслуживают 1 293 рейса. Новое видео показывает небольшой отрезок жизни аэропорта: самолеты садятся один за другим, и это наглядно позволяет представить интенсивность трафика главных воздушных ворот Британии.