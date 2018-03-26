ВИДЕО. Карибский остров за 1000 долларов в аренду? Легко!

Delfi Turgid
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Обычно собственный остров в Карибском море - мечта миллионеров, однако один из атоллов можно арендовать прямо на Airbnb, словно квартиру в мегаполисе. И стоить это будет дешевле 1000 долларов. При этом остров Little Peter Oasis в Белизе сдается с обслуживающим персоналом, а в лагуне есть подводное освещение.

Белиз - островное государство в Карибском море, и частные острова здесь не редкость. Однако Little Peter Oasis выделяется доступностью при сохранении всех атрибутов "личного острова". На нем есть бунгало для четырех человек с двумя спальнями и кондиционером, откуда открываются виды на окружающие остров горы. Прямо из дома на сваях можно спуститься к изумрудной воде атолла, которую в темное время подсвечивают подводными LED-светильниками голубого цвета.

Для более требовательных дайверов в паре минут от острова - второй по размерам барьерный риф региона.

Как свидетельствует объявление на сайте краткосрочной аренды Airbnb, переночевать в ранге миллионера на личном острове стоит всего 975 долларов. При этом в стоимость входит трехразовое питание и обслуживающий персонал: шеф-повар, консьерж и две горничные. А также трансфер на остров и обратно из аэропорта столицы - Белиз-сити.

Владелец настаивает, что это предложение для желающих тишины и уединения. На остров не пускают детей, с собой нельзя брать домашних животных, запрещено устраивать вечеринки.

На момент написания заметки у острова четыре отзыва от клиентов сервиса, все поставили предложению "пять звезд".

Source info

Delfi Turgid

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