ВИДЕО: Куда девается еда, конфискованная у вас в аэропорту?

Foto: Kadrs no video Задумывались ли вы, куда девается вся еда, конфискованная у пассажиров в аэропортах? Не, что бы вы не думали, ее не забирают себе домой работники. к сожалению, вся она подлежит уничтожению - и вот как это присходит в нью-йоркском JFK.

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