ВИДЕО: Лавовая бомба попала в лодку с туристами на Гавайях

Delfi Turgid
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Группа туристов отправилась посмотреть гавайский вулкан, а попала в настоящее экстремальное путешествие.

Как пишет портал "Моя Планета", лавовая бомба от вулкана Килауэа пробила крышу лодки, принадлежавшей компании Lava Ocean Tours, одной из четырех фирм, имеющих разрешение на провоз туристов к местам падения лавы в воду. Кусок лавы, выброшенный вулканом, пробил крышу лодки и повредил перила. Туристы запечатлели момент на видео: в этот миг все вокруг почернело.

Лодка вернулась в гавань Вайлоа в городе Хило на Гавайях. Троих из 23 пассажиров лодки пришлось доставить в больницу. Один из туристов, Кирк Олсен, рассказал об инциденте в своем фейсбуке. По его словам, лавовые камни прошли через крышу лодки, один из них упал рядом с его локтем.

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Delfi Turgid

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