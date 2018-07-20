ВИДЕО: Лавовая бомба попала в лодку с туристами на Гавайях

Группа туристов отправилась посмотреть гавайский вулкан, а попала в настоящее экстремальное путешествие.

Как пишет портал "Моя Планета", лавовая бомба от вулкана Килауэа пробила крышу лодки, принадлежавшей компании Lava Ocean Tours, одной из четырех фирм, имеющих разрешение на провоз туристов к местам падения лавы в воду. Кусок лавы, выброшенный вулканом, пробил крышу лодки и повредил перила. Туристы запечатлели момент на видео: в этот миг все вокруг почернело.

Лодка вернулась в гавань Вайлоа в городе Хило на Гавайях. Троих из 23 пассажиров лодки пришлось доставить в больницу. Один из туристов, Кирк Олсен, рассказал об инциденте в своем фейсбуке. По его словам, лавовые камни прошли через крышу лодки, один из них упал рядом с его локтем.