Никаких машин. Только мастерство, передаваемое из поколения в поколение.

Культура востока всегда привлекала внимание дизайнеров своей любовью к самым мелким деталям декора и трепетным отношением к рисункам и орнаментам. Марокканская плитка (Zillij) является одной из тех неотъемлемых частей восточного интерьера, которая позволяет передать весь колорит арабского искусства.

Первые сведения о марокканских мозаичных плитках относятся к XI веку, но лишь спустя четыре столетия ремесло производства этой мозаики достигло своего рассвета и популярности в восточной, а затем и европейской культурах. В исламской традиции не принято изображать человека и животных, поэтому художники для декорирования использовали геометрические орнаменты, и за сотни лет достигли в этом совершенства.

Традиционно разноцветная плитка имеет небольшие размеры 3х3 см., и укладывается строго в геометрической последовательности, образуя самые сложные и искусные узоры. Существует два способа образования узоров:

Из стандартных квадратных плиток ремесленники вручную высекают различные формы, а затем их складывают, получая мозаичное панно;

Узоры высекаются вручную прямо по поверхности плиток путём сбивания глазури.

Кроме эстетической функции, марокканская мозаика призвана вдохновлять созерцателя на постижение законов вселенной, которые, как и сложные абстрактные орнаменты, не всегда доступны для понимания человека.