В Италии прошла шестнадцатая церемония Parksmania 2017. Ежегодно компетентное жюри оценивает лучшие парки развлечений. Победителем в номинации "лучший европейский аттракцион года" стала башня "Необычное путешествие" в парке "Футуроскоп", который находится примерно в 50 километрах от Парижа.

Посетители аттракциона получают возможность почувствовать себя настоящей птицей и "облететь" все стороны света на борту необычного летательного аппарата. Создатели этого путешествия вдохновлялись произведением Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней". По словам руководства парка, в создание башни вложено 12,5 млн евро.

Кроме того, как пишет портал Turizm.ru, в номинации "Новый европейский аттракцион" победил Voletarium в немецком Europa Park. Специальную награду на церемонии Parksmania 2017 получил Парижский Диснейленд за новые захватывающие шоу в честь 25-летия. Лучшим парком, по мнению жюри, стал все тот же Europa Park, который год за годом увеличивает количество захватывающих развлечений.