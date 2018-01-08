ВИДЕО. Необычное природное явление: на границе России и Китая выросла ледяная стена

Delfi Turgid
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Сила ветра создала длинную и высокую ледяную стену, которая простирается на десятки километров на краю озера Синкай, пограничного озера между Россией и Китаем в провинции Хэйлунцзян.

Вначале ледяная стена была размером всего в три-четыре метра в высоту. Со временем она выросла до более чем 20 м, сообщает "Моя Планета" со ссылкой на CCTV+.

Растянувшаяся вдоль восточной стороны озера ледяная стена привлекает многочисленных посетителей.

Метеорологи говорят, что для создания такой стены требуются продолжительные морозы, сильные ветра и потоки воды под поверхностью озера.

Природное сооружение сравнивают с Великой Китайской стеной и со Стеной из сериала "Игра престолов".

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Delfi Turgid

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