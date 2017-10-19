В понедельник утром в Дюссельдорфе совершил посадку последний трансатлантический рейс обанкротившейся авиакомпании Air Berlin. Но пилот рейса #7001 не стал просто сажать самолет, вместо этого он провел самолет над терминалами и командно-диспетчерским пунктом.

Не смотря на то, что маневр самолета был действительно завораживающим, возможно, это было не самое лучшее решение КВС с 200 пассажирами на борту. Хотя, как утверждается, никто из них жалоб по итогам полета не подавал, а маневр был согласован с центром управления полетами.

Напомним, что авиакомпания-лоукостер Air Berlin объявила о начале процедуры банкротства 15 августа, после того как ее основной акционер, национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways, приостановил финансирование компании. После этого авиакомпания Lufthansa договорилась о покупке большей части активов разорившегося перевозчика Air Berlin.