Зайдите в эту деревянную кабинку, чтобы расслабиться. Это самый маленький в мире ночной клуб.

Мобильное развлекательное заведение под названием 28 Club имеет 2,01 м в высоту, 0,92 м (3 фута) в ширину и 1,53 м (5 футов) в глубину. Сбитое из дерева сооружение с односкатной крышей единовременно вмещает максимум шесть посетителей и одного диджея, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Клуб построили жители британского города Ротерем в графстве Саут-Йоркшир Джерард Дженкинс-Омар и Стивен Робсон. Они говорят, что хотели установить “какой-нибудь веселый рекорд”, и им это удалось. Создатели предусмотрели в клубе профессиональную систему звука с двумя вертушками и динамическое освещение.

Впервые клуб был открыт для публики на карнавале в Ротереме. С посетителей взимали 50 пенсов за вход. Для публики играли два диджея. Проникнуться атмосферой можно, посмотрев видео с места событий.