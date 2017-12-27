ВИДЕО: Приземление крупнейшего самолета из "глаз" пилота

Авиакомпания British Airways выложила видео момента, который пассажирам самолетов кажется самым страшным. Приземление снято на камеру, установленную в кабине крупнейшего во флоте British Airways лайнера Airbus A380.

Посадка произошла в Йоханнесбурге (ЮАР), в красивый солнечный июльский день. На видео показано, что происходит в кабине пилотов до приземления, во время него и — самое главное — как выглядит сам процесс "из глаз" пилота.

Airbus A380 — один из самых больших самолетов в мире. Он способен перевозить до 853 пассажиров со скоростью до 1020 километров в час. Однако обычно на борту меньше мест — порядка 500-600 в трех разных классах. Да и его крейсерская скорость ниже — 900 км/ч.