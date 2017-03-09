ВИДЕО: Qatar Airways представила новый бизнес-класс с золотыми креслами

Foto: Reuters/Scanpix Lenta.ru Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways показала на видео свой новый роскошный бизнес-класс QSuite. Ролик был опубликован на официальном канале перевозчика на YouTube. В новом салоне пассажирские места оснащены мониторами для просмотра видео. Расположенные рядом кресла можно превращать в двуспальную кровать. Кроме того, пассажирские места снабжены раздвижными панелями, которые можно закрывать, если путешественник хочет уединения. Как отмечается на сайте авиакомпании, кресла отделаны итальянской кожей, атласом и розовым золотом.

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