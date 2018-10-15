ВИДЕО. Снятый на видео в США аномальный лес шокировал путешественников

Американский видеограф Джастин Макфарланд, который снимает природу США, запечатлел с дрона разноцветный лес в штате Юта и опубликовал видео в Instagram.

Его записью поделились многие популярные аккаунты о путешествиях, а некоторые пользователи пришли в восторг, увидев невероятные цвета леса. На видео показаны деревья фиолетовых, малиновых, салатовых и красных оттенков.

"Это в самом деле реально?" — удивлялись одни. "Фантастика! Как такое может быть?" — восторгались другие. "Абсолютно аномальный вид! Не могу поверить, что ты видел это своими глазами. Продолжай в том же духе!" — комментировали третьи.

Ранее фотограф Джон Энтвистл, который снимает природу и архитектуру, опубликовал в социальных сетях фотографию аномальной радуги в штате Нью-Джерси. Снимок феноменального явления шокировал пользователей и выиграл конкурс НАСА.