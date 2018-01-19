ВИДЕО: Типичное новозеландское развлечение — катание на досках по речным сливам

Первый закон катания на досках: если что-то имеет уклон и по нему можно скользить, значит оно подходит для катания на доске! Люди катаются по снегу, воде, искусственным желобам и т.д. А есть страны, где они катаются по речным сливам или водоскатам. Особенно популярно это развлечение почему-то в Канаде и Новой Зеландии.

Но если в Канаде сейчас зима, то в Новой Зеландии — разгар лета! Не удивительно, что сами новозеландцы и туристы используют это время для того, чтобы поскользить по мелководным каменистым участкам рек.

Многие называют эти участки водопадами, но это не совсем корректно. Они недостаточно круты (в смысле угла падения воды, а не расстояния между растопыренными пальцами) для этого гордого звания. Так, сливы, водоскаты.

В Новой Зеландии туристическая индустрия активно рекламирует это развлечение. Правда, в местах организованного "скольжения" детей не ждут и вообще предупреждают, что это развлечение хоть и не особо опасно, но может оставить на теле синяки и даже порезы. Все же камни остаются камнями.