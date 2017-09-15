В зоне отчуждения в Припяти (Украина) все замерло на десятилетия, пока туда не прибыли польские туристы и не запустили заброшенное колесо обозрения в парке аттракционов.

Один из туристов снял движущееся колесо на видео и опубликовал его на YouTube, отметив, что аттракцион был запущен без применения электричества.

После записи видео колесо остановили. Объект остался неповрежденным и никому не угрожал. Однако не уточняется, как именно путешественники привели колесо в действие.

Несмотря на это, активисты намерены подать жалобу в Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в связи со случившимся. Они считают, что колесо могло сорваться, в этом случае пострадали бы люди.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС (ранее — 30-километровая зона) — запрещенная для свободного доступа территория, которая сильнее всего пострадала в результате разрушения энергоблока атомной электростанции в Чернобыле в 1986 году. Авария привела к сильному загрязнению радионуклидами близлежащей территории. В зону входят несколько населенных пунктов, в том числе Припять.