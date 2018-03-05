ВИДЕО: В Амстердаме каналы превратились в катки

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Морозная погода, покоряющая Европу, принесла нечто хорошее голландцам, ведь они любят кататься на коньках по водоемам

В Амстердаме так холодно, что покрылись льдом некоторые каналы. К счастью, это превратило их в катки, чем немедленно воспользовались жители. Впервые за шесть лет каналы Принсенграхт и Кейзерсграхт замерзли достаточно для того, чтобы выдерживать вес десятков прохожих.



На фотографиях видно, как конькобежцы катаются, а пешеходы просто наслаждается новизной прогулок там, где раньше была вода. Одна женщина даже взяла с собой собаку, — сообщает "Моя Планета" со ссылкой на The Guardian.



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Delfi Turgid

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