В ирландской деревне Дуах на острове Акилл вернулся отсутствовавший 33 года пляж. Нет, он не выходит в магазин за хлебом, он образовался на месте старого, который существовал на этом месте до 1984 года.

А потом в Дуах случилась плохая погода, сопровождавшаяся сильными бурями, и всю прибрежную полосу песка смыло. В итоге жители деревни стали обладателями каменистого и неприветливого берега.

Остров Акилл считается туристическим местом, на котором расположены пять пляжей, причем один из них рядом с деревней Дуах.