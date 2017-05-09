А потом в Дуах случилась плохая погода, сопровождавшаяся сильными бурями, и всю прибрежную полосу песка смыло. В итоге жители деревни стали обладателями каменистого и неприветливого берега.

Остров Акилл считается туристическим местом, на котором расположены пять пляжей, причем один из них рядом с деревней Дуах.