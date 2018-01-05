ВИДЕО. В Китае построили ледяное королевство, в котором есть и здание из России

Delfi Turgid
Оставить комментарий
newsru.com

В китайской провинции Хэйлунцзян в городе Хабрин 5 января откроется Международный фестиваль льда и снега. Архитекторы со всего мира изо льда повторили знаковые достопримечательности со всего мира, в том числе и из России. Гигантские ледяные здания расположились на территории почти в 80 гектаров.

В китайской провинции Хэйлунцзян в городе Хабрин сегодня, 5 января, откроется Международный фестиваль льда и снега. Архитекторы со всего мира изо льда повторили знаковые достопримечательности со всего мира, в том числе и из России. Гигантские ледяные здания расположились на территории почти в 80 гектаров.

Фестиваль ледяных скульптур в Харбине проводится с 1985 года. В нынешнем году участникам конкурса нужно было воссоздать цивилизации по маршруту древнего Шелкового пути. В экспозиции есть замок из Японии, южнокорейский храм, буддистский монастырь, традиционное для российской архитектуры здание с куполами-луковками и другие сооружения. Волшебный ледяной город оборудован неоновой подсветкой и особенно хорош после заката, пишет The Daily Mail.

Все здания довольно устойчивые и открыты для посещения. Туристы могут прогуляться по мостикам, соединяющим храмы, и подняться по лестницам, ведущим в ледовые соборы и башни.

Организаторы фестиваля говорят, что в тематическом парке сейчас довольно холодно - минус 30 градусов по Цельсию. Экспозиция будет открыта для посетителей вплоть до конца февраля, пока в Хабрин не придет весна и скульптуры не начнут таять.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.
Рекламные статьи
EDEN - Самые выдающиеся европейские достопримечательности в Латвии

EDEN - Самые выдающиеся европейские достопримечательности в Латвии

Почему лучше и дешевле всего путешествовать в январе

Почему лучше и дешевле всего путешествовать в январе

ВИДЕО. В Китае построили ледяное королевство, в котором есть и здание из России

ВИДЕО. В Китае построили ледяное королевство, в котором есть и здание из России

ВИДЕО с высоты птичьего полета: протока Гате, которая соединяет Лиелупе и озеро Бабитес

ВИДЕО с высоты птичьего полета: протока Гате, которая соединяет Лиелупе и озеро Бабитес

Пляжи, свадьба, святые места: 10 причин посетить Грецию

Пляжи, свадьба, святые места: 10 причин посетить Грецию

Собираем чемоданы: лучшие места мира, куда надо ехать в январе

Собираем чемоданы: лучшие места мира, куда надо ехать в январе

подробнее
Пляжи, свадьба, святые места: 10 причин посетить Грецию

Пляжи, свадьба, святые места: 10 причин посетить Грецию

Собираем чемоданы: лучшие места мира, куда надо ехать в январе

Собираем чемоданы: лучшие места мира, куда надо ехать в январе

ВИДЕО с высоты птичьего полета: протока Гате, которая соединяет Лиелупе и озеро Бабитес

ВИДЕО с высоты птичьего полета: протока Гате, которая соединяет Лиелупе и озеро Бабитес

ВИДЕО. В Китае построили ледяное королевство, в котором есть и здание из России

ВИДЕО. В Китае построили ледяное королевство, в котором есть и здание из России

"Отполированные": Топ-7 памятников, которые приносят деньги, удачу и любовь (3)

подробнее